Britanski dirigent Metju Hols je slučajno izbacio violinu Gvadanjinija vrednu milion i 180.00 evra iz ruku solistkinje Eline Vahale tokom nastupa u Finskoj, nakon što je previše entuzijastično zamahnuo palicom.

Metju Hols je dirigovao Bruhovim koncertom za violinu u Sibelijusovoj dvorani u Lahtiju kada je njegova palica izbacila iz ruku violinu solistkinje Eline Vahale. Ona je vrisnula i pokrila lice dok se violina tri puta okrenula u vazduhu pre nego što je pala na zemlju.

Na sada viralnom videu incidenta, dirigent Hols deluje vidljivo postiđeno dok podiže ruku u znak izvinjenja, ali nastavlja da diriguje dok orkestar svira.

Nekoliko trenutaka kasnije, on prekida nastup, proglašavajući dvominutnu pauzu kako bi Vahala proverila da li je violina oštećena.Ovaj instrument je, inače, retka i skupocena Gvadanjini violina iz 18. veka.

Violinistkinja je nastavila da svira - srećom, skupocena violina nije oštećena.

Ono što je spasilo violinu bio je čisti instinkt. Vahala je u panici ispružila nogu i ublažila početni udarac. Neverovatno, instrument je prošao bez ijedne pukotine ili ogrebotine. Lepak duž jednog šava je popustio, ali to je bilo to, piše ndtv. Pukom srećom je izbegnuta ogromna šteta.