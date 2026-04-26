

Istog dana kada je sahranjena Indira B. (83) iz okoline Srebrenika, koju je usmrtio suprug Zaim B., a potom izvršio samoubistvo, pokopan je i E. D. (49) iz okoline Goražda, koji je obesio svoju dvogodišnju ćerkicu o drvo, a potom sebe, a sve iz osvete bivšoj supruzi.

Sahranjen je juče na groblju u mestu Kolijevka kod Višegrada oko 14 sati. Ovaj zločin šokirao je javnost, ali i razbesneo mnoge zbog zakasnele reakcije policije u tom kraju.

Naime, E. D. je svoj zločin najavio članovima porodice, koji su obavestili policiju, ali nažalost, oni nisu stigli na vreme.

- Tela njega i njegove ćerkice nađena su obešena u voćnjaku. Kako smo saznali, zločin je prijavila tašta, kojoj se osumnjičeni javio putem video-poziva i snimio trenutak kada je vešao ćerkicu. Nakon toga najverovatnije je presudio i sebi - rekao je izvor Alo! jezive detalje tragedije.

Međutim, tašta očigledno nije jedina osoba kojoj je najavio užasavajući zločin. Porodica je pokušala da reaguje, obavešteni su Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona i PU Foča, ali su policijski službenici stigli prekasno.

- Kritičnog dana E. D. nije bio pri sebi… Bratu, koji živi u Sarajevu, ostavio je oproštajnu poruku u kojoj je najavio šta će učiniti. Uznemireni čovek je pokušao sve što je mogao… Alarmirao je policiju, krenuo prema Goraždu, ali se E. D. s ćerkicom već uputio prema Kaberniku, odakle potiče - rekao je izvor za ATV.

