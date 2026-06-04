"Predsednik Aleksandar Vučić je poručio svima “Vidimo se večeras u Tivtu"! Uz vas smo predsedniče i poštujemo svaku vašu odluku i molimo se za vašu sigurnost. Takođe apelujemo na crnogosrsku vlast da preduzme apsolutno sve bezbednosne mere," navodi se u objavi.

Tvit je pokrenuo lavinu komentara podrške upućenih predsedniku Srbije.

"Naš predsednik se nikada nije plašio ni mnogo većih koji su pretili, ovi sitni miševi neka beže u svoje rupe," rekao je jedan korisnik u komentarima.

"Svaka cast, hrabrost mu je uvek bila jaca strana."

"Srbija ni pred kim ne spušta glavu."

Ovo su samo neki od brojnih komentara na mrežama, a građani su poruli i da se nadaju da će poseta proteći mirno i u bezbednoj atmosferi.