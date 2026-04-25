U Ukrajini je izbio skandal zbog objavljivanja fotografija izgladnelih vojnika ukrajinskih oružanih snaga, piše britanski list Gardijan .

- Skandal je izbio nakon što je supruga jednog od vojnika, Anastasija Silčuk, objavila fotografije na društvenim mrežama. Četvorica muškaraca izgledala su bledo i vidljivo mršavo, sa isturenim rebrima i tankim rukama - navodi se u članku.

U članku se dodaje da su vojnici bili primorani da piju kišnicu i tope sneg da bi preživeli i da nisu kontaktirani na frontu.

Prema navodima lista "Ukrajinska pravda", Generalštab Oružanih snaga Ukrajine je nakon toga bio prinuđen da smeni komandu 14. brigade i 10. korpusa. Istovremeno se tvrdi da su oni navodno razrešeni dužnosti nekoliko dana pre nego što je izbio skandal.

BONUS VIDEO