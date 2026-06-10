Veliko interesovanje danas je vladalo među penzionerima Mladenovca koji su se okupili kako bi iskoristili mogućnost da u susretu sa predstavnicima Fonda PIO i Saveza penzionera Srbije, kao i sa predsednicom ove beogradske opštine, neposredno razovaraju o temama koje su im važne, a koje se odnose na unapređenje kvaliteta života najstarije populacije i društvenog standarda penzionera.

Više od 250 najstarijih Mladenovčana učestvovalo je, 9. juna, na tribini u organizaciji Fonda PIO i SAPENS-a, a kako je istakao direktor RF PIO, Relja Ognjenović – ovo je put ka cilju da se razgovara sa više od 20.000 penzionera.

-Za sada smo obišli više od 30 mesta i plan nam je da do kraja godine organizujemo još oko 50 tribina – rekao je Relja Ognjenović i najavio još jednu podelu paketa solidarne pomoći, čime će do kraja 2026. ukupno 115.000 najugroženijih korisnika dobiti ovu vrstu pomoći.

Ognjenović je istakao da će penzije i dalje rasti, i podsetio na već najavljeni sveobuhvatni paket mera državne pomoći namenjene penzionerima, koja će se, pored ostalog, ogledati u novčanim davanjima korisnicima sa najnižim primanjima, kao i u snižavanju cene pojedinih vrsta lekova, sve sa ciljem da se država i na taj način oduži onima koji su joj najviše dali.

Tribine su, kako je istakao direktor Fonda, pravo mesto da se sagledaju potrebe korisnika, i da se mere pomoći adekvatno pripreme i prilagode upravo tim potrebama.

Važno je čuti živu reč korisnika

Izuzetno nam je važno da i u Mladenovcu čujemo živu reč korisnika, kako bismo došli do pravih zaključaka, i tako ojačali i osnažili naše pokušaje da poboljšamo njihov položaj, i kada je u pitanju usklađivanje penzija, kao i rešavanje materijalno-zdravstvenog položaja – poručio je na skupu u Mladenovcu predsednik Saveza penzionera Srbije, prof. dr Andreja Savić.

Kako je istakla predsednica opštine Mladenovac, Suzana Vasić, organzovana tribina i prisustvo direktora Fonda PIO i predsednika SAPENS-a pokazuje da su penzioneri bitan segment našeg društva, kao i da je briga o njima prioritet.

Takođe, njihovo prisustvo pokazuje koliko je važno da institucije budu uz svoje korisnike, da im budu oslonac i podrška – podvukla je predsednica opštine Mladenovac, u okviru koje živi oko 11.000 korisnika penzija.

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