Među žrtvama i čovek iz Srbije! Kenan Miraljemović (56) iz Novog Pazara ubijen je u stravičnom masakru koji se dogodio u podgoričkom naselju Stari aerodrom, kada je Vehid Murić (25) u ponedeljak, kako se sumnja, usmrtio tri osobe, a zatim otišao u rodno Rožaje i majci priznao da je okrvavio ruke.



Za Alo! se oglasila snaja ubijenog Novopazarca, koja je istakla da je ovo nezamisliva tragedija koja je potresla ceo grad i njihovu familiju.



- Kenan nema ni oca ni majku, davno su preminuli. Njegova braća otišla su u Crnu Goru da preuzmu njegovo telo. To je bio divan čovek, on je bio građevinac, duša od čoveka. Često je radio u Nemačkoj, a sad je odlazio u Crnu Goru gde radi tri meseca, a nakon toga se vrati. Ne postoje reči kojima se može opisati ova tragedija - rekla je snaja ubijenog Kenana za naš list.

Za ovaj težak zločin osumnjičen je Vehid Murić (25), koji je nakon višesatne potrage uhapšen u užem gradskom jezgru Rožaja. Prema navodima nadležnih, Murić se sumnjiči da je, osim Miraljemovića, usmrtio i braću Denisa (28) i Nezrina (35) Hota iz Rožaja. Prema rečima rukovodioca Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama Aldina Kalača, upravo je majka osumnjičenog alarmirala policiju.

Sva četvorica muškaraca bila su po zanimanju moleri i građevinski radnici, a živeli su zajedno u iznajmljenom stanu u Zmaj Jovinoj ulici u Podgorici. Prema nezvaničnim saznanjima iz istrage, motiv ovog nezapamćenog zločina bile su lične razmirice i navodni dug koji su međusobno imali.

Nakon što je, kako se sumnja, potegao nož i ostavio tri leša u stanu, Murić je pobegao u Rožaje. Prema tvrdnjama sagovornika iz istrage, on je ušao u porodičnu kuću i majci priznao šta je uradio.

