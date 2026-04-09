Ova procena izvedena je u skladu sa podacima IMARC Group, firme koja daje tržišne procene cena minerala i koja je bor procenila na neverovatnih 780 dolara po toni u četvrtom kvartalu prošle godine.

Informaciju je objavio kanadski finansijski portal Stockhouse u saradnji sa kompanijom Boron One Holdings Inc. iz Kanade, koja u Srbiji razvija ovaj projekat i nalazi se na korak od otvaranja rudnika.

U tekstu se podseća da je bor, mineral široke primene, ključan za brojne industrije, uključujući proizvodnju stakla i optičkih vlakana, metalurgiju, elektroniku, obnovljive izvore energije, baterije i električna vozila.

Ističe se da su evropske zemlje gotovo potpuno zavisne od uvoza bora, što razvoj resursa u Srbiji čini strateški značajnim za industrijsku i energetsku sigurnost kontinenta.

Kako je navedeno, Boron One je jedina javna kompanija na svetu sa čistom fokusom na bor, sa ciljem da diverzifikuje globalnu ponudu i konkuriše velikim igračima poput Rio Tinta i Eti Madena. Projekat Piskanja kod Raške, koji je u stopostotnom vlasništvu kanadske kompanije, raspolaže visokokvalitetnim resursima bora sa niskom kontaminacijom arsenikom, što dodatno povećava njegovu atraktivnost za evropske potrošače, piše eKapija.