Novosađanin Bojan B. (44) poginuo je u nedelju u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu "Miloš Veliki" kod Ljiga u smeru ka Beogradu, kada je, kako Kurir saznaje, došlo do stravičnog pada motocikliste.

Bojan je upravljao motociklom marke BMW, a u nesreći prema prvim informacijama nisu učestvovala druga vozila. Nažalost, on je poginuo na mestu.

Jedan od očevidaca tragedije ispričao je za Kurir da je do nesreće došlo u sekundama.

- Sve se vrlo brzo izdešavalo, vraćao sam se iz Crne Gore kada sam video dvojicu motociklista, verovatno su drugari, baš sam prokomentarisao kako baš dobro voze, ali prebrzo. Preticao je vozila nekoliko puta, zapamtio sam motore dok sam putovao jer sam ih sustigao par puta, a onda poslednji put, nažalost, kod Ljiga, sve se desilo u sekundama - kaže jedan od očevidaca.

Tragična vest potresla je njegove prijatelje, porodicu i članove moto kluba čiji je bio dugogodišnji član, a koji su se od njega oprostili potresnim rečima.

- Sa velikom tugom u srcu i iskrenim saučešćem porodici i prijateljima, ispraćamo našeg Bojana, koji je tragično nastradao. Bojan je bio naš prijatelj i veoma cenjen član ovog kluba. Pamtićemo ga po vedrom duhu, osmehu i nesebičnom doprinosu svima kojima je rado pomagao. Bojan će ostati upamćen i zauvek sa nama gde god da krenemo - navodi se u oproštajnoj poruci moto kluba.

Njegovi najbliži i prijatelji i dalje su u šoku zbog iznenadne tragedije i ne mogu da prihvate da ga više nema.

- Bio je divan čovek i pravi prijatelj. Uvek spreman da pomogne, nasmejan i pozitivan. Ovo je ogroman gubitak za sve nas i veliki šok za porodicu - rekao je jedan od njegovih prijatelja.

Drugi ističu da je Bojan bio iskusan i odgovoran vozač.

- Bio je dobar vozač, pažljiv i siguran. Nikada nije bio nepromišljen. Zato nas je ova vest dodatno potresla, ne možemo da verujemo da ga više nema - kažu njegovi poznanici.

Nedavno je za Kurir o nesrećama u kojima nažalost ginu motociklisti, govorio dr Vladimir Jevtić, predsednik Asocijacije za bezbednost motociklista.

- Petoro motociklista poginulo je samo u martu... Motociklisti spadaju u jednu od najranjivijih kategorija učesnika u saobraćaju, rizik po pređenom kilometru za njih je čak 15 puta veći nego za vozače automobila - rekao je Jevtić.

S obzirom na poslednje nesreće u kojima je poginuo Bojan, ali i mladić (28) kod Kragujevca, tragični niz se očigledno nastavlja.

Iako se uzrok nesreće u ova dva slučaja još ne zna, Jevtić je ranije podsetio da neodgovorno ponašanje i agresija vozača drastično povećavaju rizik od nesreća, posebno po motocikliste.

- Pre svega, problem leži u samim učesnicima u saobraćaju. Mnogi vozači ne koriste pokazivače pravca, dok je distrakcija sveprisutna - korišćenje mobilnih telefona u vožnji postalo je svakodnevica, čak i na autoputu. Čak i ako se deset, petnaest puta ništa ne desi, sledeći put može biti koban. Osnovno pravilo koje svi vozači i motociklisti treba da poštuju jeste: vidi i budi viđen. Pored toga, prisutna je značajna agresija u saobraćaju. Sve češće se na društvenim mrežama pojavljuju objave o fizičkim ili verbalnim sukobima među vozačima. Kada su vozači nervozni i agresivni, rizik po pređenom kilometru povećava se do 15 puta - objasnio je.

