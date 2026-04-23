E.D. (49) iz Goražda, koji je u selu Kabernik kod Višegrada ubio dvogodišnju ćerku pa sebe, pre jezivog zločina se ponašao sumanuto i članovima porodice je najavio da će ubiti dete.

Nažalost, niko nije uspeo da ga spreči u toj nameri. Pokušali su članovi porodice, alarmirani su MUP Bosansko-podrinjskog kantona i PU Foča, ali su policajci stigli prekasno!

U porodičnoj kući u Kaberniku zatekli su obešena tela dvogodišnje devojčice i njenog oca.

"Kritičnog dana E.D. nije bio pri sebi... Bratu, koji živi u Sarajevu, ostavio je oproštajnu poruku u kojoj je najavio šta će učiniti. Uznemireni čovek je pokušao sve što je mogao... Alarmirao je policiju, krenuo za Goražde, ali se E.D. sa ćerkicom odvezao prema Kaberniku, odakle je poreklom”, kaže izvor ATV-a.

Istražujući celi slučaj PU Foča je utvrdila da je E.D. u Višegrad stigao oko 14 časova. Tada je nadzorna kamera snimila njegovo vozilo kako prolazi kroz crveno svetlo na semaforu.

-Očigledno je ćerku ubio nedugo po dolasku u selo. Nakon toga je pojedinim članovima porodice javio da je ubio dete, da bi nakon toga i sebi oduzeo život- kaže izvor.

Niko ne zna šta je E.D. nagnalo da počini ovaj jezivi zločin. Njegovi poznanici su u šoku i niko ne može da veruje da je naudio detetu. Opisuju ga kao mirnog čoveka, koji nije imao nasilnih ispada. Razveden je od supruge i razvod je teško podneo. Živeo je s dvogodišnjom ćerkom, koja je imala određenih zdravstvenih problema, a ima i starije dete iz prethodnog braka.

Istragu vodi Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu koje je naložilo obdukciju tela, kao i preduzimanje svih istražnih mera i radnji kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog događaja.

