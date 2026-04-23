"Ima li veće časti koja je dodijeljena Spajiću da njegova Vlada povuče odluku o priznanju tzv. Kosova i da on onako ispravno i sa svijetlim pogledom u očima uđe na najčasnije stranice crnogorske istorije kao čovjek koji je ispravio najcrnju odluku koju je Crna Gora donijela", poručio je lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević.

Politički kontekst i uloga Srba u Crnoj Gori

“Imajući u vidu da vlast u Crnoj Gori i na državnoj i na lokalnim nivoima u značajnoj mjeri Srbi koji su te 2008. godine protestovali ispred Skupštine kada se obratio i pokojni mitropolit Amfilohije i bukvalno prokleo crnogorsku vlast koja je zabola nož u leđa Srbiji i priznala tzv. Kosovo ja smatram da postoje svi elementi realnosti da dođe do povlačenja odluke o priznanju i u lokalnim samoupravama i na državnom nivou posebno ako se ima u vidu da je PES sastavljen o značajnog broja ljudi koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi i koji nemaju nikakav problem da mjere srpstvo u Skupštini i van nje tako da su nedavno premijera Spajića proglasili za najvećeg Srbina, ne samo u Crnoj Gori nego u regionu”, naglasio je Knežević.

Odluke bivše vlasti i stav građana

Naveo je i da je bila kombinacija politike Mila Đukanovića i pritiska međunarodne zajednice, ali ste, kako je dodao, imali jasan stav premijera tadašnjeg Duška Markovića koji je u jednoj emisiji saopštio da su oni bili svesni činjenice da je preko 85 posto građana Crne Gore bilo protiv te odluke.

“Ja sam uvjeren da je taj postotak i dalje isti ako ne i veči tako da mi samo ispravljamo ono što je bila jedna antisrpska politika u Crnoj Gori u tom periodu, dakle to se desilo dvije godine nakon sticanja nezavisnosti i tada se ušlo u jedan antisrpski lavirint u kojem je Đukanović bio suvereni gospodar i evo 30. avgusta 2020. godine valjda bi trebalo da su i Srbi pobijedili i da su punopravni i punovažni građani posebno što ovi koji sada predstavljaju državu, a mislim dominantno na premijera Spajića itekako mjere naše srpstvo, a vjerovali ili ne na ovu inicijativu najgore i najnegativnije reaguju oni koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi”, naveo je on.

Odgovor na optužbe i odnos prema Srbiji

Oni, kako je dodao, to pokušavaju predstaviti kao direktivu Beograda, nalog Aleksandra Vučića.

“Moram i ovdje da ponovim da se mi za ovu inicijativu nismo za ovu inicijativu odlučili ni zbog Srbije, ni zbog Aleksandra Vučića, nego smo se odlučili zbog Crne Gore, zbog njene istorije, zbog njenih duhovnih izvorišta i zbog njenih odnosa koje je imala sa Srbijom i koje treba da ima sa Srbijom kao najbratskijoj državom u regionu. Ali imate situaciju da premijer Spajić na premijerskom satu uopšte ne želi da spomene riječ Srbija nego je naziva susjednom državom. Od čovjeka koji je imao srpsko državljanstvo, koji je bio itekako vezan za Beograd i za Srbiju odjednom se pretvara u nekog ne znam da li briselskog ili nekog drugog instant političara koji ne smije da pomene riječ Srbija jer bi mu to bilo zamjereno u međunarodnoj zajednici i ovoj radikalnoj opoziciji koja je i na Belvederu htjela da izvrši atentat na mitropolita Joanikija i na patrijarha Porfirija”, kazao je on.

Bonus video: