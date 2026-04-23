„Molitva za mir među ljudima i narodima“ vladike Nikolaja Velimirovića nije samo duhovni tekst, već dubok poziv na povratak osnovnim ljudskim vrednostima — veri, ljubavi, pokajanju i međusobnom razumevanju.

U svetu koji je često opterećen podelama, nesigurnošću i sukobima, ova molitva deluje kao podsetnik da mir nije samo spoljašnje stanje, već pre svega unutrašnja, duhovna ravnoteža čoveka. Vladika Nikolaj nas usmerava ka zahvalnosti za sve ono što nam je dato — zdravlje, hranu, plodove zemlje, veru i ljubav — ističući da upravo iz zahvalnosti proizlazi temelj istinskog mira.

On, međutim, ne idealizuje svet niti beži od stvarnosti. U njegovim rečima prisutna je snažna slika sveta u kome postoje strah, nepravda i sukobi, gde brat ustaje na brata, a narodi ulaze u nove napetosti. Ta oštra zapažanja daju njegovoj molitvi ozbiljnost i težinu, jer ne govori o miru kao apstraktnoj ideji, već kao o nečemu što se gubi i što mora da se ponovo izgradi.

Posebna snaga ove molitve leži u tome što ona ne ostaje samo na globalnom nivou. Ona se obraća i pojedincu. Podseća da mir počinje u čoveku — u njegovim mislima, rečima i postupcima. U tom smislu, svako od nas nosi deo odgovornosti za stanje u svetu, jer se velike promene uvek rađaju iz malih, ličnih odluka.

Vladika Nikolaj poziva na pokajanje, ali ne kao na osećaj krivice, već kao na unutrašnji zaokret — promenu pravca, povratak veri i boljem odnosu prema drugima. To je poziv na preispitivanje, ali i na nadu da čovek može da se menja.

Uprkos teškim slikama koje oslikava, molitva je prožeta nadom. Ona ne završava u pesimizmu, već u veri da Božja milost i ljudska volja mogu dovesti do preobražaja. Poruka je jasna: i u najtežim vremenima, put ka miru ostaje otvoren.

Zato ova molitva prevazilazi okvire običnog teksta. Ona je istovremeno opomena i uteha, poziv i podsećanje. U vremenu kada se svet često čini podeljenim i ubrzanim, ona vraća fokus na ono osnovno — da bez unutrašnjeg i spoljašnjeg mira nema ni istinskog života, ni zajedništva, ni budućnosti.

Možda je upravo zato njena vrednost i danas velika: ne samo da se čita, već da se razume i prenese u svakodnevne odnose prema ljudima i svetu oko nas.

