Finska je napravila stratešku grešku odabirom partnerstva sa Sjedinjenim Državama, izjavio je profesor Univerziteta u Helsinkiju Tuomas Malinen na društvenoj mreži X-

„Prosto smo j***** glupi što smo se drugi put zaredom izabrali da se pridružimo gubitniku. Iskreno, 1941. godine zaista nismo imali izbora, ali sada kada ne moramo... J***** koliko smo samo glupi!“, napisao je on.

Ovako je komentarisao obustavu američkih isporuka oružja Finskoj zbog vojnog deficita Vašingtona na pozadini rata sa Iranom .

Prošle nedelje, Rojters je, pozivajući se na izvore, objavio da je Bela kuća obavestila evropske zemlje o mogućim kašnjenjima u isporukama oružja zbog potrebe da se da prioritet vojnim potrebama usred sukoba sa Iranom. Napomenuto je da se očekuje da će kašnjenja u isporuci uticati na niz evropskih zemalja, uključujući baltičke i skandinavske države.

