Uvođenjem novog Sistema ulaska/izlaska (EES), Grčka je odlučila da primeni fleksibilniji pristup prema posetiocima kako bi se izbegle gužve uoči letnje sezone. Kako se saznaje, postoji mogućnost da Grčka tokom jula i avgusta privremeno suspenduje ovaj sistem i za državljane Srbije.

Grčka je, suprotno opštim pravilima biometrijske registracije Evropske unije, odlučila i zvanično da izuzme državljane Velike Britanije od ovih obaveza prilikom prelaska granice. Cilj ove odluke je da se maksimalno ubrza protok putnika i izbegne putni haos koji je već zabeležen na pojedinim evropskim aerodromima.

Zvanična potvrda za Britance, nada za turiste iz Srbije

Ambasada Grčke u Londonu potvrdila je ovu odluku zvaničnim saopštenjem: "Želimo da vas obavestimo da su, u okviru primene novog Sistema ulaska/izlaska (EES) koji je stupio na snagu 10. aprila 2026. godine, vlasnici britanskih pasoša izuzeti od biometrijske registracije na grčkim graničnim prelazima".

Dok se čeka pojašnjenje da li će se ovo izuzeće proširiti i na druge zemlje van EU, nezvanične informacije ukazuju na to da bi Grčka mogla da suspenduje EES sistem za građane Srbije tokom špica sezone, tačnije u julu i avgustu.

Eleni Skarveli, direktorka Grčke nacionalne turističke organizacije u Velikoj Britaniji, istakla je za list The Independent da je cilj ovog poteza "jednostavniji i efikasniji dolazak u Grčku". Očekuje se da će ovakva odluka drastično smanjiti vreme čekanja, naročito na ostrvskim aerodromima koji u jeku sezone prime i do 2.000 britanskih turista dnevno.

Haos na aerodromima kao upozorenje

Sistem EES, dizajniran da spreči krađu identiteta i teška krivična dela, počeo je sa radom 10. aprila u 29 evropskih zemalja, ali početak nije prošao bez problema. Na milanskom aerodromu Linate zabeleženi su višečasovni zastoji. Sajmon Kolder, dopisnik The Independenta, naveo je drastičan primer gde je samo 34 od 156 putnika uspelo da se ukrca na let za Mančester, dok su ostali ostali zaglavljeni u redovima.

Grčka želi da izbegne ovakav scenario, posebno nakon rekordne 2025. godine, koju je ministarka turizma Olga Kefalogijani proglasila "najboljom ikada". Podsetimo, prošle godine je Grčku posetilo skoro 38 miliona turista, a samo gosti iz Velike Britanije doneli su prihod od 3,74 milijarde evra.

Seničić: Sistem je trenutno neodrživ, rešenje su QR kodovi

Aleksandar Seničić, direktor nacionalne asocijacije turističkih agencija (YUTA) u razgovoru za Euronews Srbija ističe da su najveći problem autobusi i manuelna obrada podataka.

"U maju putujem u Grčku kako bismo razgovarali o rešenjima. Naš glavni cilj je otvaranje više traka za autobuse. Za automobile će sistem nekako funkcionisati, ali za autobuse je kritično. Ako procedura traje samo minut duže po putniku, to je dodatnih 50 minuta po autobusu, što stvara strašne zastoje", upozorava Seničić.

On smatra da je trenutni način rada, koji podrazumeva fizičku proveru svakog putnika, tehnološki prevaziđen i neodrživ.

"Sistem je loše organizovan. Neophodno je uvođenje aplikacije putem koje bi građani unapred unosili podatke i dobijali QR kod. Carinici bi tada samo skenirali kod, što traje deset sekundi. Takva praksa već uspešno funkcioniše u zemljama poput Katara, gde se ceo proces obavlja digitalno, bez nepotrebnog zadržavanja"

Seničić potvrđuje da je Grčka već pribegavala povremenom propuštanju putnika po starom sistemu tokom praznika kako bi se smanjile gužve, što nagoveštava da bi sličan model mogao biti primenjen i tokom predstojećeg leta.