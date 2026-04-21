Presretanje se dogodilo u zoni odgovornosti američke komande INDOPACOM. INDOPACOM je Indo-pacifička komanda SAD, zadužena za Indijski i Tihi okean i okolna područja. INDOPACOM nije nadležan za Persijski zaliv niti za Ormuski moreuz, koji potpadaju pod Centralnu komandu SAD.

Međutim, Pentagon navodi da je Tifani bio povezan sa iranskim krijumčarskim aktivnostima.

„Kao što smo jasno stavili do znanja, sprovodićemo globalne napore u pomorskoj primeni zakona kako bismo ometali nezakonite mreže i presretali sankcionisana plovila koja pružaju materijalnu podršku Iranu - gde god da deluju“, saopštio je Pentagon.

„Međunarodne vode nisu utočište za sankcionisana plovila. Ministarstvo rata će nastaviti da uskraćuje nezakonitim akterima i njihovim brodovima slobodu delovanja u pomorskom domenu“, dodaje se.

Pentagon je takođe objavio video-snimak ukrcavanja vojske na brod.

SAD koriste naziv „Operacija Ekonomski bes“ kao krovni termin za sprovođenje sankcija protiv Irana i proiranskih milicija, po uzoru na „Operaciju Epik bes“, naziv za američke napade na Iran od februara.