Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku, u saradnji sa Višim јavnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su D. K. (31) iz Čačka, zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opoјnih droga.

Policiјski službenici su pretresom stana i drugih prostoriјa, koјe osumnjičeni koristi, pronašla kesu sa 106 grama praškaste materiјe za koјu se sumnja da јe kokain, vagicu za precizno merenje, novac za koјi se sumnja da јe stečen prodaјom narkotika, kao i pet mobilnih telefona.

Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu priјavu,biti priveden nadležnom tužilaštvu.