Muhamet Gaši, jedan od najtraženijih begunaca sa tzv. Kosova, uhapšen je 16. aprila 2026. godine, čime je okončano njegovo četvorogodišnje skrivanje. Međutim, detalji koji su isplivali nakon hapšenja šokirali su javnost. Gaši se mesecima slobodno kretao po Prištini i radio kao vozač dece u osnovnoj školi.

Tužilac Arben Hoti potvrdio je da je Gaši bio izuzetno dobro organizovan. Tokom bekstva je koristio lažna dokumenta i krao identitete drugih osoba kako bi sklapao pravne poslove i izbegao poternicu iz 2022. godine.

"Prema našim saznanjima, on se uglavnom krio na jugu Srbije, u opštinama Bujanovac i Preševo, ali je povremeno ulazio na teritoriju tzv. Kosova," izjavio je tužilac Hoti.

Istraživački portal „Betimi për Drejtësi“ (Zakletva za pravdu) otkrio je da su roditelji i deca Gašija poznavali pod imenom Albin Behrami. On je više od tri meseca svakodnevno prevozio učenike, a od direktora škole je čak dobio i dozvolu da vozilom ulazi u školsko dvorište radi bezbednosti dece.

- U šoku sam. Vozio je moje tri ćerke. Bio je veoma ljubazan, niko nije mogao ni da nasluti da je u pitanju osoba sa poternice za teško ubistvo. Znali smo ga kao dobrog čoveka, čak se predstavljao i kao hodža. Neverovatno je da nas je sve prevario - kažu roditelji.

Akciju hapšenja izvela je specijalna jedinica FIT. Tužilac je potvrdio da je Gaši bio naoružan i veoma opasan.

„Prilikom intervencije, policija je kod njega pronašla oružje u kojem je metak već bio u cevi. Jasno je da je reč o osobi visokog rizika“, naglasio je Hoti.

Pored njega, uhapšen je i Gentian Gaši, koji se sumnjiči da mu je pomagao u skrivanju tako što mu je ustupio stan u kojem je živeo sa svojom porodicom.

Osnovni sud u Prištini je u petak, 17. aprila, odredio meru pritvora u trajanju od mesec dana za oba osumnjičena. Muhamet Gaši se sada suočava sa optužbama za teško ubistvo, neovlašćeno držanje oružja, falsifikovanje dokumenata, krađu identiteta i posedovanje narkotika radi prodaje.

(Telegraf)

BONUS VIDEO