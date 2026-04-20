



Jedinice za zaštitu u Direkciji policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije postavljen potpukovnik policije Radoje Vasojević. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da je rešenjem direktora policije, a na osnovu novog Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u MUP , za komandantaJedinice za zaštitu u Direkciji policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije postavljen potpukovnik policije Radoje Vasojević.



U saopštenju se navodi da je Vasojević završio Policijsku akademiju, a 2015. godine i specijalističke studije na KPU, smer Bezbednosna zaštita lica i imovine.



U MUP-u je zaposlen od 2009. godine, a od početka karijere nalazio se na rukovodećim mestima u Posebnoj jedinici policije Policijskoj brigadi Policijske uprave za grad Beograd i to od komandira voda, do pomoćnika komandanta jedinice.



Takođe, Vasojević je učestvovao u organizaciji i izvršenju svih poslova iz delatnosti ove jedinice i bio je u sastavu delegacije MUP-a koja je učestvovala u obezbeđenju Svetskog prvenstva u fudbalu u Rusiji 2018. godine.



Povodom Dana Ministarstva unutrašnjih poslova, 2025. godine od strane ministra unutrašnjih poslova odlikovan je medaljom prvog stepena za posvećenost službi, a kada je reč o njegovom privatnom životu - oženjen je i otac dvoje dece.

