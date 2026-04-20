- U prepodnevnim časovima 19. aprila, prevremeno rođena beba iz porodilišta OB Čačak je zbog lošeg opšteg stanja upućena sanitetskim vozilom SHP DZ Čačak u UKC Kragujevac. Prilikom transporta, u mestu Korićani je došlo do sudara sanitetskog vozila i vozila koje se uključivalo sa sporednog na magistralni put, nakon čega su beba i medicinska ekipa sanitetskim vozilom DZ Kragujevac prevezeni u Centar za neonatologiju UKC Kragujevac, gde je neposredno po prijemu beba reanimirana, ali je na žalost došlo do smrtnog ishoda - saopšteno je iz OB Čačak.

Međutim, i dalje nije poznato da li beba preminula usled povreda zadobijenih u nesreći ili zbog svog opšteg teškog zdravstvenog stanja.

Tačan uzrok smrti biće poznat nakon obdukcije.