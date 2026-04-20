Razlog odlaganja je to što su dva advokata koja su bila određena po službenoj dužnosti sudu saopštila da zbog ranije preduzetih obaveza ne mogu da pruže Drecunu adekvatnu odbranu, da ne mogu da ga zastupaju.

Sudija Zoran Radović je kazao da će Drecunu biti određen neki drugi advokat po službenoj dužnosti sa spiska Advokatske komore.

Naredno ročište zakazano je za 20.5.2026. Podsećamo, Nikola Drecun i Predrag Mirotić optuženi su za ubistvo Stefana Belade i Andrije Ivanovića u septembru 2025. godine na Cetinju.

Za Drecunom se već godinu i po traga. Prvobitno je optužen za bombaški napad od 20. juna 2024. godine na Cetinju, kada su poginuli Cetinjani Petar Kaluđerović (20) i Dragan Roganović (36).

Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je 30. marta 2026. optužnicu protiv dve osobe zbog ubistva Stefana Belade i Andrije Ivanovića krajem septembra prošle godine na Cetinju.

- Više državno tužilaštvo u Podgorici, nakon sprovedene istrage podiglo je optužnicu protiv N.D. zbog krivičnog dela teško ubistvo izvršeno na štetu A.I. i S.B. i krivičnog dela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, kao i protiv P.M. zbog krivičnog dela teško ubistvo putem pomaganja, koja optužnica je dostavljena Višem sudu u Podgorici na postupanje - navedeno je u saopštenju objavljenom na sajtu tužilaštva.

Optužnicom se, kako je navedeno, okrivljenom N.D. stavlja na teret da je dana 24.09.2025.godine, na Cetinju, zajedno i po prethodnom dogovoru, te unapred razrađenom planu sa za sada neidentifikovanim licima, sa umišljajem lišio života više lica i to oštećene A.I. i S.B.

- Kojom prilikom je neovlašćeno nosio vatreno oružje čija je nabavka i držanje građanima zabranjeno, na način što je prethodno prateći kretanje oštećenih putem postavljenog GPS uređaja na vozilu oštećenog A.I. u čemu mu je pomogao okrivljeni P.M., čekajući pogodan trenutak da ih liše života i istog dana došli na skriveno mesto sa kojeg su u trenutku kada su putničkim vozilom naišli oštećeni A.I. i S.B., u njihovom pravcu ispalili najmanje 47 projektila iz više vatrenih oružja, usled čega su oštećeni zadobii telesne povrede od kojih su preminuli na licu mesta - navedeno je ranije u saopštenju.