Beogradski Sekretarijat za saobraćaj saopštio je da će od danas doći do obustave saobraćaja u delu Takovske ulice, odnosno od Svetogorske do Trg Nikole Pašića, kao i u delu ulice Tošin bunar, odnosno od ulice Pariske komune do Ivićeve, zbog izvođenja radova na redovnom održavanju ulica.

U saopštenju se navodi da će obustava saobraćaja u tom delu Takovske ulice trajati do 24. aprila, a u delu ulice Tošin bunar do 28. aprila.

Radove izvodi Javno komunalno preduzeće "Beograd put".

Tokom radova na redovnom održavanju ulice u delu Takovske ulice na teritoriji opštine Stari grad doći će do zauzeća kolovoza, a tokom radova na redovnom održavanju u delu ulice Tošin bunar doći će do zauzeća kolovoza u punom profilu.

Zbog obustave saobraćaja u navedenim ulicama, doći će i do promene trase linija javnog prevoza koje prolaze tim ulicama.