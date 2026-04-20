Prema navodima stanara, sumnja se da je požar izbio u podrumskim prostorijama zgrade u Ustaničkoj ulici, odakle se dim brzo proširio kroz zgradu, sve do 14. sprata, piše Telegraf.

- Ovo nije prvi put da se dešava. Pre nekoliko meseci je isto ovako izbio požar u podrumu - naveo je jedan stanar.

Na lice mesta odmah su upućene ekipe vatrogasno-spasilačke jedinice sa Voždovca, koje su intervenisale sa četiri vozila i ukupno 17 vatrogasaca-spasilaca.

Portal navodi da su vatrogasci na licu mesta ustanovili da u podrumskim prostorijama gore daske i papiri i da je požar lokalizovan oko 9 časova, dok je odimljavanje zgrade u toku.

Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku požara, niti o eventualno povređenim osobama.

