Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić osvrnula se na ponašanje blokadera u Kraljevu, navodeći da je ključna dilema koja se nameće – ko finansira njihove aktivnosti.

Govoreći o incidentima u kojima su, kako tvrdi, blokaderi ulazili građanima u kuće i dvorišta, Brnabić je istakla da javnost ima pravo da zna ko stoji iza toga i odakle dolazi novac koji koriste.

„Ko plaća te bedževe, kartice, hranu? Zašto građanima Srbije ne kažu odakle im novac? Taj novac moraju da opravdaju“, poručila je Brnabić.

Dodala je da, prema njenom mišljenju, blokaderima nedostaje jasna politika, kao i konkretan plan i program.

Komentarišući najave o mogućim novim izborima koje je pomenuo Aleksandar Vučić, kao i, kako kaže, nervozu među blokaderima, Brnabić je navela da predstavnici opozicije deluju dezorganizovano.

Prema njenim rečima, pojedini opozicioni akteri toliko vremena provode na odmorima da, kako je rekla, više ne znaju ni kada bi trebalo da se raspišu izbori.

„Tamo je svako pametniji od svakog, a njihovi odmori su skupi – treba otkazati jahte i luksuzne destinacije“, izjavila je Brnabić, dodajući da je čula da se jedan od opozicionih predstavnika, poznat kao Ćuta, trenutno nalazi u Japanu.