Damir Porčić, optuženi za teško ubistvo Branislava Penčića 19.3.2022. godine u Obrenovcu, odložio je danas iznošenje odbrane na suđenju u Višem sudu u Beogradu. Kako je rekao njegov branilac odbranu će izneti nakon što se u sudu pregledaju snimci nadzornih kamera.



Ipak, na suđenju je ispitan veštak Dragomir Vasiljević, koji je veštačio kretanje telefona na osnovu baznih stanica druge dvojice okrivljenih za saizvršilaštvo u ovom zločinu - Šaina Umerija i Igora Bajramija. On je rekao da jedan broj telefona sve vreme radi u paru sa telefonom koji je koristio Umeri i pojasnio da to znači da se javlja na istim mestima u Obrenovcu i naselju Kijevo u Rakovici kao Umerijev i da imaju međusobnu komunikaciju razgovorima.

Veštak je kazao i da je u vreme ubistva Umerijev mobilni telefon bio na baznoj stanici u Obrenovcu, koja pokriva mesto zločina i da je sa onim telefonom za koji još nije utvrđeno ko je koristio, bio u istoj baznoj stanici i u istom sektoru svih 44 sekunde razgovora.

Vasiljević je rekao i da su se šest dana ranije na području Makiša sreli okrivljeni Umeri i Bajrami, dok odbrana tvrdi da se to nije desilo. Veštak je objasnio da je ovaj zaključak izveden na osnovu kretanja broja telefona Umerija, odakle je pošao, kuda je išao i na kraju dolazi tačno na mesto gde se Bajrami nalazi i da zbog toga misli da su se sreli.

Sud je prihvatio predlog tužilaštva da se veštači i kretanje broja telefona koji je veštak danas pomenuo, a za koji za sada nije utvrđeno ko ga je koristio.

Prema optužnici, Porčić i Umeri su boravili u hotelu u Rakovici i nekoliko dana zajedno se vozeći iznajmljenim automobilom pratili kretanje Branislava Penčića. Na dan zločina su ga nekoliko sati čekali u blizini zgrade gde živi, da bi, kada je Penčić stigao sa suprugom, parkirao auto, izašao i pošao ka kući, Porčić u njega pucao sa leđa iz pištolja sa prigušivačem.

Nakon toga su pobegli, a Umeri je Porčića ostavio u Makišu gde živi Bajrami, koji ga je preuzeo i odvezao na autobusku stanicu u Beogradu. Umeri je tamo stigao odvojeno iznajmljenim vozilom i otišao autobusom za Suboticu, a onda taksijem do Bogatića, gde je uhapšen. Porčić se prebacio u BiH, gde je posle nekoliko meseci uhapšen i izručen Srbiji.

Umeri je na suđenju priznao da je tih dana vozio Damira Porčića, ali je tvrdio da mu je on rekao da treba da se nađe sa poslovnim partnerom.

BONUS VIDEO



