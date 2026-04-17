Zapušena sudopera čest je problem u domaćinstvu, ali se u mnogim slučajevima može rešiti jednostavnim metodama – bez pozivanja majstora. Ključno je najpre proceniti o kakvom je zapušenju reč: blažem, kada voda samo sporije otiče, ili ozbiljnijem, kada se vraća nazad, što može ukazivati na problem u cevima ili vertikali.

Kako rešiti blaže zapušenje?

Kod manjih zapušenja preporučuje se kombinacija vrele vode, deterdženta i vakum gume. Postupak je sledeći: najpre sipajte vrelu vodu u odvod, zatim napunite sudoperu vodom i dodajte deterdžent. Nakon toga, uz pomoć vakum gume pokušajte da razbijete čep.

Ako ne uspe iz prvog puta, postupak ponovite. Važno je izbegavati improvizovane predmete koji mogu oštetiti cevi ili sifon.

Soda bikarbona i sirće

Jedna od najčešće korišćenih metoda podrazumeva kombinaciju sode bikarbone i sirćeta. Nakon sipanja vrele vode, u odvod ubacite sodu bikarbonu, zatim sirće koje izaziva hemijsku reakciju. Posle nekoliko minuta, sve isperite novom količinom vrele vode.

Po potrebi, postupak se može ponoviti, uz dodatak malo soli.

Alternativne metode

Postoji i sporija varijanta koja uključuje gazirani sok – sipa se u odvod i ostavlja nekoliko sati da deluje. Ipak, potreban je oprez, jer kod težih zapušenja može doći do vraćanja sadržaja iz cevi.

Kao dodatna opcija može se koristiti i kombinacija praška za pecivo i limuntusa uz vrelu vodu, ali ova metoda obično daje slabije rezultate u poređenju sa prethodnima.

Kada je potreban majstor?

Ako nijedna od ovih metoda ne pomogne, problem je verovatno ozbiljniji i zahteva stručnu intervenciju. U takvim slučajevima primenjuje se mašinsko odgušenje – pomoću specijalne sajle koja razbija i uklanja naslage iz cevi. Ovo je ujedno i najefikasnije dugoročno rešenje.

Ručno odgušenje moguće je samo u određenim situacijama i ređe se preporučuje.

Kako sprečiti zapušenje?

Kućne metode mogu biti efikasne za blaža i privremena zapušenja, ali je za trajno rešenje često neophodna stručna pomoć. Ipak, pravilno korišćenje sudopere i pažnja šta se u nju odlaže mogu značajno smanjiti rizik od budućih problema.