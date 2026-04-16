

Američki jutjuber Džoni Somali (25) uhapšen je u Južnoj Koreji i osuđen je na šest meseci zatvora i teškog rada zbog prostačkog ponašanja u toj zemlji.

Muškarac koji je poznat po strimovanju i generalno na društvenim mrežama, nedolično se ponašao i vređao lokalno stanovništvo.

On je objavio AI lažan snimak sebe kako ima seks sa popularnim Koreanskim strimerom, snimao se kako ljubi"Spomenik mira" posvećen žrtvama seksualnog ropstva i zlostavljanja u Drugom svetskom ratu, namerno je glasno puštao muziku iz Severne Koreje nasred Južne Koreje i činio brojne prekršaje na javnom prostoru i prodavnicama.



Vlasti u Seulu optužile su ga za narušavanje javnog reda u novembru 2024. godine nakon što je objavio snimak na kojem se ljubi i pleše u krilu na statui tokom posete Južnoj Koreji i od tada mu je bilo zabranjeno da napusti zemlju.

Njegovo pravo ime je Ismael Remzi Halid, i poznat je po svom provokativnom sadržaju zbog kojeg mu je zabranjen pristup nekoliko striming platformi.

Takođe je optužen za uznemiravanje ljudi dok je putovao po Japanu i Izraelu.

U sredu je južnokorejski sud osudio Halida po više tačaka optužnice, uključujući i za narušavanje javnog reda i distribuciju seksualnih sadržaja.

„Okrivljeni je više puta počinio zločine protiv neodređenih članova javnosti kako bi ostvario profit putem Jutjuba i distribuirao je sadržaj kršeći korejski zakon“, saopštio je sud, prema južnokorejskim medijima.

Tužioci su tražili trogodišnju zatvorsku kaznu, ali su sudije izrekle blaže kazne, uz napomenu da „žrtvama nije naneta teška šteta“, objavio je list „Koreja Herald“.

Kalidu je takođe zabranjeno da radi sa organizacijama koje služe maloletnicima i osobama sa invaliditetom kada konačno bude pušten na slobodu.

Kalid, koji ima oko 5.000 pratilaca na Jutjubu, izvinio se u novembru 2024. godine rekavši da „nije razumeo značaj statue“. Ali mnogi korisnici su izrazili skepticizam u vezi sa njegovom iskrenošću, s obzirom na to da je ranije izazvao scenu u javnom prevozu, vandalizovao prodavnicu mešovite robe i javno emitovao nepristojne video snimke.

Ranije 2024. godine, Halid je pritvoren na protestu u Tel Avivu, u Izraelu, zbog upućivanja neprimerenih komentara policajki, ali je kasnije pušten.

Nakon svoje kazne biće deportovan iz Južne Koreje.

