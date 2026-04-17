Šef poslaničke grupe SNS-a, Milenko Jovanov reagovao je u Narodnoj skupštini Republike Srbije na dešavanja na Medicinskom fakultetu. On je izneo jasnu i oštru kritiku na račun blokadera kao i uputio jasan odogvor Aleksićevom pulenu "in this situation" Đorđu Stankoviću.

- Jako je teško pogoditi termin koji bi odgovorao blokaderima. Hoćete na leto, oni idu na "holidej", hoćete na zimu, "oni idu na holidej", na jesen, oni opet idu na "holidej".. Dakle, morate da uzmete kalendar, da ispratite sve moguće spojene neradne dane da biste utvrdili kad su oni u Srbiji, kad nisu. Inače, toliko se "loše" u Srbiji živi, da nema letova kad se spoje tri radna dana sa vikendom. Dakle, ja zaista ne znam kad će biti izbori. Znam da će biti u nedelju. E, za koju nedelju, to ne znam. Ako kolega zna da će biti uskoro, ja bih voleo da nam kaže i neki datum, pa da znamo da se spremimo i mi, jer nama niko još ništa nije javio u vezi sa tim. Uglavnom, to da ćemo mi biti u kampanji — pa mi ćemo biti, mi smo stalno u kampanji. I to je razlika između njih i nas. Oni nikad nisu u kampanji, oni misle da kad napišu nešto na Tviteru, to je kampanja. Nije. I ono što za nas predstavlja novinu, to je da sada konačno i na terenu možemo da vidimo neku političku snagu, kakva god ona bila, koja pokušava nešto da radi, ide od vrata do vrata i tako dalje, za razliku od ovih džabalebaroša, koji ništa nisu radili 12 godina ili 14 godina, pa su ih zato oni koji ih upravljaju opozicionom scenom u Srbiji i zamenili ovim novim - rekao je Jovanov i dodao:

- Tako da, sve u svemu, kampanja, da li će biti u junu ili će biti u decembru, ako niste krenuli u nju, već ste dobro zakasnili. Čak i ako će izbori biti 27. decembra. Dobro kasnite. Ali, ne sumnjam ja da vi imate vremena.

On se zatim osvrnuo na dešavanja na Medicinskom fakultetu.

Što se tiče Medicinskog fakulteta. Dakle, kad su izgubili na izborima, demonstrirali su ono šta bi hteli da urade i u zemlji. Nisu uspeli tamo, neće uspeti ni u državi. Neka nauče da gube. I to što su im duvali u jedra, i to što su im pričali da su "nobelovci", da su oni "najveće blago na svetu". Pri tom ne govorimo o mladim ljudima, jer nisu svi mladi studenti, nego govorimo o jednoj grupi agresivnih ljudi koji po svaku cenu, kao razmažena derišta, moraju da dobiju potvrdu da su oni negde pobedili. Pa izvinite, imali ste manje glasova od onih koji su zaista pobedili. A onda ste napravili talačku krizu. I maltretirali ljude koji su hteli da izađu sa tog fakulteta. I sad dobijaju podršku za to što su pravili talačku krizu. Nemojte da učite tu decu da budu nasilna, učite ih da prihvate poraz, jer iz tog poraza mogu nešto da nauče. Doduše, vi iz poraza ništa niste naučili, ali mislim da oni u tom smislu jesu i pametniji i sposobniji od vas, i da će učiti. - zaključio je Jovanov.

