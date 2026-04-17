Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je u Vašingtonu da očekuje pozitivne vesti do kraja dana kada je reč o produžetku operativne licence Naftnoj industriji Srbije (NIS), o čemu odlučuje američka kancelarija OFAC.

„Danas je poslednji rok, 17. april, i nadam se da ćemo do kraja dana dobiti dobre vesti“, rekao je Mali u izjavi novinarima.

On je prethodnog dana, takođe iz Vašingtona gde učestvuje na Prolećnom zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, naveo da je u sredu razgovarao sa predstavnicima mađarske kompanije MOL.

Mali je istakao da su američkom OFAC-u dostavljena sva potrebna dokumenta kako bi se produžila operativna licenca za NIS. Dodao je i da se u narednim danima očekuje dolazak predstavnika MOL-a u Beograd, kako bi se završili svi razgovori u vezi sa dokumentacijom potrebnom za realizaciju transakcije kojom bi se ruski udeo u NIS-u preuzeo, a ceo proces finalizovao do 22. maja.

Ministar finansija naglasio je i da pregovori o preuzimanju ruskog udela u NIS-u od strane mađarskih partnera napreduju u skladu sa planom, uključujući i razgovore sa kompanijom ADNOK iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Podseća se da je Naftna industrija Srbije prošle nedelje podnela zahtev američkoj Kancelariji za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD za izdavanje nove posebne licence. Cilj tog zahteva je obezbeđivanje nesmetanog nastavka poslovanja kompanije nakon 17. aprila, kada ističe prethodno odobrena licenca.

Licenca koja omogućava pregovore o potencijalnim promenama u vlasničkoj strukturi kompanije već je produžena i važi do 22. maja 2026. godine.