Lepljivi tragovi nalepnica na novim šoljama, čašama ili teglama jedan su od onih sitnih problema koji mogu pokvariti zadovoljstvo kupovine. Iako mnogi pokušavaju da ih uklone struganjem ili pranjem, to često samo pogorša situaciju – papir se kida, a lepak ostaje tvrdokorno zalepljen za površinu.

Ipak, postoji jednostavno i efikasno rešenje koje ne zahteva jake hemikalije ni mnogo truda. Sve što vam je potrebno jeste fen za kosu.

Toplota koju fen proizvodi omekšava lepak ispod nalepnice. Većina lepkova reaguje na povišenu temperaturu tako što gubi čvrstoću, pa se nalepnica mnogo lakše skida, često čak i u jednom komadu.

Postupak je vrlo jednostavan. Uključite fen i usmerite topao vazduh ka nalepnici sa udaljenosti od oko 10 do 15 centimetara. Zagrevajte je između 30 i 45 sekundi, uz lagano pomeranje fena kako biste ravnomerno rasporedili toplotu i izbegli pregrevanje materijala. Nakon toga, ivice nalepnice će početi da se odvajaju, pa je možete lako podići noktom ili plastičnom karticom.

U većini slučajeva, nalepnica će se skinuti bez ikakvih problema i bez ostavljanja tragova. Međutim, ako ipak ostane tanak sloj lepka, i to se može lako rešiti. Dovoljno je da površinu prebrišete alkoholom ili sirćetom, a kao alternativa može poslužiti i pasta od sode bikarbone i malo ulja, koja se nanese na nekoliko minuta pre brisanja.

Ova metoda je pogodna za različite materijale – staklo, keramiku, metal i većinu plastike. Ipak, kod osetljivijih površina, poput elektronike ili neobrađenog drveta, preporučuje se dodatni oprez kako ne bi došlo do oštećenja usled toplote.

Stručnjaci i korisnici na društvenim mrežama često ističu da je upravo ovaj trik jedan od najjednostavnijih i najefikasnijih načina za uklanjanje nalepnica bez oštećenja predmeta. Umesto dugotrajnog ribanja i nerviranja, dovoljno je malo toplote – i problem nestaje za manje od jednog minuta.