Video iz Gatlinburga u Tenesiju nasmejao jmnoge na mrežama.

. Na snimku se vidi crni medved kako ulazi u parkirani terenac, a zatim izlazi iz njega sa paketom piva u ustima. Medved je stao na zadnje noge, pogledao šta ima u automobilu, a zatim lako otvorio vrata i poneo svoj "plen" u zubima.

Snimak je na TikToku podelila Medison, a mnogi su komentarisali da medved izgleda kao da tačno zna šta radi. Neki su u komentarima primetili da crni medvedi često ulaze u automobile kada su u naseljenim područjima. Ovog medveda nije zaustavio ni alarm u automobilu ni vika ljudi koji su posmatrali celu situaciju.

Jedan korisnik je čak predložio da proizvođač piva iskoristi viralni snimak za kampanju vezanu za zaštitu divljih životinja i očuvanje staništa medveda.

Gatlinburg se nalazi u blizini Nacionalnog parka Grejt Smoki Mauntins i poznat je po velikoj populaciji crnih medveda koji redovno lutaju među ljudima. Susreti sa medvedima tamo nisu retki, a lokalci su već navikli na njih.