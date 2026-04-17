U saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Bijelo Polje - Prijepolje u mjestu Potkrajci u sudaru dva automobila povređeno je više osoba, od čega jedna teže, saznaju "Vijesti".

Nakon saobraćajne nezgode do koje je došlo u 8.40 sati oba vozila su sletela sa puta.

Vozač Kevin Selimovic (24 ) teško je povređen i životno je ugrožen, rečeno je "Vijestima" iz bjelopoljske bolnice.

“Pacijent je dovezen u besvesnom stanju i životno je ugrožen, u toku je zbrinjavanje i dijagnostika", dodali su iz bolnice.

Vozač drugog automobila Almir Bojadžić je zadobio lakše povrede.

Uviđaj je u toku.

Prema saznanjima Vijesti, jedno lice je kolima Hitne pomoći prevezeno u Urgentni blok bolnice u Bijlom Polju u besvesnom stanju.

