Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su Ž. P. (38) i G. M. (50) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo teška krađa u pokušaju.

Policija ih je uhvatila na delu, u dvorištu farme svinja u okolini Novog Sada, odakle su, kako se sumnja, pokušali da iznesu veću količinu metalnih cevi.

Sumnja se da su prethodno razvalili kapiju farme, a u prtljažniku automobila kojim su se dovezli pronađene su plinske boce i brener.

Oboma je određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedeni, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.



