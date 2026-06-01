Poštanska štedionica oglasila se danas 1. juna sa najnovjim informacijama za povodom novih uplata iz budžeta.

Isplata "Penzija unapred"

Kao sa navodi na zvaničnom sapštenju danas kreće isplata "Penzija unapred" za maj. 2026. za kreće 1. juna.

U nastavku predstavljamo kalendar isplata:

- 1. juna kreće isplata "Penzija unapred" za januar 2026. za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti.

- 2. juna kreće isplata "Penzija unapred" za januar 2026. za korisnike iz kategorije poljoprivrednih delatnosti i vojnih penzionera.

- 3. juna kreće isplata "Penzija unapred" za januar 2026. za korisnike iz kategorije zaposlenih.

Šta je "penzija unapred"?

Kako navode iz Poštanske štedionice ovo je potpuno besplatna usluga za penzionere kao i korisnike boračko-invalidskih primanja koja omogućava raspolaganje penzijom odnosno boračko-invalidskim primanjima pre zvaničnog dana uplate sredstava.

Postupak prijavljivanja za korišćenje ove usluge je veoma jednostavan i brz i obavlja se na šalteru bilo koje ekspoziture Banke Poštanska štedionica.

Pravo da se prijavi na ovu uslugu ima redovan koristnik koji:

- Ima redovan mesečni priliv penzije, odnosno invalidnine;

- uredno izmiruje svoje obaveze prema Banci.

Ova usluga se odobrava na zahtev korisnika na period od 36 meseci.

Fond PIO, isplata penzija

Podsetimo, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) obavestio je ranije svoje korisnike o datumima isplate penzija i ostalih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za maj 2026. godine.

Isplata penzija za maj počinje sutra, 2. juna i trajaće do 10. juna, navodi Fond PIO.

Kako se ističe u soaopštenju, prvi na listi za isplatu majskih penzija su penzioneri iz kategorije samostalne delatnosti. Oni svoj novac dobijaju 2. juna.

Sledeći na listi za isplatu majskih penzija su penzioneri iz kategorije poljoprivredni i vojni. Ova kategorija će svoje penzije dobiti 5. juna.

Poslednji na listi za isplatu su penzioneri iz kategorije zaposleni. Isplata za kategoriju zaposleni počinje 10. juna.