"Plјuskovi i grmlјavine koji se na području Srbije očekuju u prvom delu ove sedmice (do 4. 6. 2026.), lokalno će biti izraženiji uz grad i količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred."

Takođe, RHMZ je najavio da će danas biti promenlјivo oblačno, toplo i nestabilno.

"Pre podne uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, od sredine dana mestimično kiša i plјuskovi sa grmlјavinom. Vetar slab i umeren severozapadni. Lokalno se očekuju izraženiji grmlјavinski procesi sa gradom, većom količinom padavina i jakim vetrom. Najviša temperatura od 23 na severozapadu do 31 °C na jugoistoku zemlјe. Do kraja sedmice promenlјivo oblačno i nestabilno sa čestom pojavom plјuskova i grmlјavina, koji će lokalno biti izraženiji uz grad."

Hailz Srbija: Srbiju će pogoditi višećelijska oluja

Prema podacima meteorološkog sajta "Hailz Srbija" Srbiju će pogoditi višećelijska oluja, dok će duž ove linije do uveče pasti iznad 50 l/m² kiše.

Prostrana oblast nestabilne atmosfere danas popodne nalaziće se pretežno u centralnom delu Srbije.

Tuda će u drugoj polovini dana, od zapada ka istoku, preći olujni razvoj, dok će se najveća pokrivenost nalaziti, između ove dve linije, duž centralnog pojasa Srbije:

Severna linija će se nalaziti uz obod Panonske nizije, nekoliko desetina km južno od Save i Dunava.

Južna linija će biti, približno, od Priboja, Kopaonika do Leskovca.

"Oluje koje budu prelazile preko teritorije centralnog pojasa Srbije, od zapada ka istoku, između ove dve linije, će proizvoditi prekomernu količinu kiše i olujne udare vetra, koji će dostizati 20-25 m/s, (72-90 km/h) u oblastima najjačih konvektivnih ćelija - navodi "Hailz Srbija"."

Duž trase ovih višećelijskih oluja do uveče će pasti iznad 50 l/m² kiše.

"Najjače oluje će proizvoditi sitan grad do 2 cm u prečniku, a modifikacija vetrova na manjim površinama će omogućiti prolazne superćelije koje će biti sposobne da proizvedu krupnija zrna grada na maloj površini," saopštavaju.

Zašto je upaljen meteoalarm

Kako tačno upozorava RMZ, narandžasti meteoalarm upaljen je zbog sledećih opasnosti:

"Rizik od udara groma, opasnost po život ljudi i životinja, problemi u radu svih uređaja koji koriste električnu energiju, rizik od izazivanja požara, problemi u telekomunikacijama, moguće veće štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini i u poljoprivredi, naročito u kombinaciji sa jakim vetrom i intenzivnim pljuskovima - upozorava RHMZ.

"Poteškoće u urbanim sredinama (posebno problemi sa kišnom kanalizacijom i kišnim kolektorima), problemi u saobraćaju i transportu, odlaganje već planiranih poljoprivrednih aktivnosti. Moguća je šteta na pokretnoj i nepokretnoj imovini i povređivanje ljudi i životinja," ističe RHMZ.

Vremenska prognoza do kraja nedelje

Slično vreme nastaviće se i u utorak, 2. juna, kada će i dalje biti promenljivo i nestabilno sa kišom i pljuskovima. Temperature će ostati u sličnim okvirima, sa maksimalnim vrednostima do 29 stepeni.

U sredu i četvrtak se takođe očekuje nestabilan period sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Prema najavama RHMZ, potpuna stabilizacija vremena i prestanak padavina očekuju se tek od petka 5. juna, kada će uslediti sunčaniji i stabilniji period.