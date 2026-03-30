Nemački istražitelji otkrili su podgrupu Balkanskog kartela zvanu „Firma“, čiji su članovi dileri kokaina iz Srbije, Crne Gore i Hrvatske, a prošle nedelje podignuta je optužnica protiv jednog od njihovih vođa iz Hrvatske.

Istražitelji nemačke carine i policije, kao i tužioci iz Minhena i Frankfurta, rade na otkrivanju kriminalnih aktivnosti „Firme“, za koju je saopšteno da je dobro strukturiran lanac organizovanog kriminala.

Već su uhapsili najmanje 36 članova „Firme“, a u Minhenu su sada podignute optužnice protiv dva osumnjičena člana bande.

- Prema podacima kancelarije javnog tužioca u Minhenu, GER Južna Bavarska i Okružno odeljenje 82, Policijske uprave u Minhenu, optuženi hrvatski državljanin F. (39) navodno je radio za „Firmu“ od 2021. godine do decembra 2025. kao koordinator i dispečer za prodaju kokaina u južnoj Nemačkoj, posebno u oblasti Minhena. Čini se da je ovo bio unosan posao za F. i „Firmu“. Navodno je hrvatski državljanin zaradio tri miliona evra preprodajom droge. Kancelarija javnog tužioca u Minhenu namerava da zapleni ovaj novac na kraju glavnog pretresa, čiji datum još nije određen - rekao je izvor blizak slučaju za nemačke medije.

Prema rečima portparolke javnog tužilaštva, tridesetdevetogodišnjak je osumnjičen da je odgovoran za koordinaciju kurira droge koji su stizali iz Frankfurta, preprodaju isporučenog kokaina i pranje novca stečenog na taj način.

Istražitelji veruju da je kokain poreklom iz Bolivije i da su ga članovi „Firme“ kupili u Holandiji i Briselu.

Osumnjičeni, identifikovan kao F., uhapšen je u dramatičnoj podnevnoj operaciji u pešačkoj zoni Minhena početkom decembra. Od tada se nalazi u pritvoru. Istražitelji su dan ranije saznali da se osumnjičeni vratio u Minhen iz Bosne.

- Istražitelji su iz stana muškarca u minhenskoj četvrti Zendling zaplenili tri „roleks“ sata i 16.500 evra u gotovini. U stanu je pronađeno i 4,5 kilograma kokaina - objavljeno je u decembru u vezi s hapšenjem.

Hrvatski državljanin je navodno prodao ukupno 123 kilograma kokaina u Minhenu između oktobra 2023. i oktobra 2024. godine, pre nego što je pobegao u Bosnu.

Javno tužilaštvo u Minhenu veruje da može da dokaže jedanaest tačaka optužnice protiv njega za trgovinu kokainom. Zakon o narkoticima predviđa minimalnu kaznu od pet godina za trgovinu drogom u velikim količinama.

Navodni narko-bos, sa sedištem u Minhenu, bio je povezan s ozloglašenim Balkanskim kartelom. Ovaj kartel je mreža kriminalnih klanova iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Slovenije, od kojih neki sarađuju, a neki se takmiče.