Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Baru odredilo je zadržavanje do 72 sata B.M. zbog sumnje da je počinio produženo krivično delo teška krađa.

Kako su saopštili iz tog tužilaštva, sumnja se da je B.M. tokom noći između 29. i 30. marta ove godine, u Baru, sa kapuljačom preko lica došao u suvenirnicu „Kanka shop2“ u Starom Baru i upotrebom šrafcigera odvalio bravu ulaznih vrata, ušao u objekat, uzeo jednu kovertu u kojoj se nalazilo 1.000 evra, nakon čega se udaljio sa lica mesta.

Nakon par časova, kako dodaju, vratio se u istu suvenirnicu i sa izloga ukrao više komada nakita – bižuterije (satova, narukvica i prstenja), koje je stavio u torbu i napustio lice mesta.

