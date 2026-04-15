Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policija je uhapsila Jelenu Č. (28) i njenog partnera Uroša I. (36) zbog sumnje da su 11. aprila uveče, ispred jednog tržnog centra u Beogradu muškarcu (35) iz Rusije naneli teške telesne povrede usled kojih je žrtva ostala bez oka.

Napad se dogodio 11. aprila ispred tržnog centra u Knez Mihajilovoj ulici u Beogradu. Žrtva ovog napada, inače ruski državljanin, navodno je neprimerno dobacivao Jeleni Č. koja je uporno pokušavala da se udalji od njega, međutim on se, prema tvrdnjama svedoka nije obazirao na njene molbe.

- Devojka (28) nalazila se u tržnom centru, Rus joj je konstantno dobacivao, a kada se uputila ka izlazu postao je navalentan. Konstantno joj je dobacivao i polno je uznemiravao - otkrio je ranije izvor..

Kako se nezvanično saznaje, najnovije informacije u istrazi dovele su do sumnje da je Jelena Č. ubola Rusa makazicama u oko.

- Sumnja se da je nakon verbalne rasprave između Jelene Č. i žrtve došlo do tuče u kojoj je učestvovao i njen dečko Uroš I.. Tuča je eskalirala u ozbiljan incident, kada je, kako se sumnja, devojka makazicama ubola Rusa u oko - otkriva izvor.

Kako se nezvanično saznaje, Jelena Č. sumnjiči se za nanošenje teških telesnih povreda, dok se njen partner, Uroš I., sumnjiči za nasilničko ponašanje.

Muškarac (35), koji je državljanin Rusije, prevezen je kolima Hitne pomoći u Urgentni centar gde su mu konstatovane teške telesne povede.

On se nalazio na odeljenju neurohirurgije u šoku E gde su lekari uložili sve napore kako bi mu spasili oko, ali nisu uspeli.

Osumnjičenima je određen pritvor do 48 sati. Slučaj vodi Prvo OJT u Beogradu.

(Blic)

BONUS VIDEO