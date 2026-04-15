U Beogradu je uspešno rešeno stambeno pitanje za deset porodica izbeglica, čime je nakon više od decenije čekanja okončan jedan od najvećih životnih izazova sa kojima su se suočavali, saopšteno je iz Komesarijata za izbeglice i migracije.

Svečano uručenje ugovora organizovano je u prostorijama Komesarijata za izbeglice i migracije, a komesarka Nataša Stanisavljević lično je uručila ugovore korisnicima i razgovarala sa porodicama o njihovim daljim planovima i potrebama.

Deset porodica dobilo je stanove na opštini Zvezdara, čime je za njih trajno rešeno stambeno pitanje nakon više od deset godina neizvesnosti, podstanarskog života i privremenog smeštaja, navedeno je u saopštenju Komesarijata za izbeglice i migracije.

Komesarka je istakla da je obezbeđivanje krova nad glavom jedan od ključnih preduslova za dostojanstven život i sigurnu budućnost i naglasila da će Komesarijat nastaviti da radi na trajnim rešenjima za sve kojima je pomoć potrebna.

Ovaj događaj predstavlja još jedan važan korak ka unapređenju uslova života izbeglica i njihovom punom uključivanju u društvo.

BONUS VIDEO