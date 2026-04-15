Nakon smrti rođenog brata Dragana Lazića, Darku je porodica najveća podrška.

Tako najviše vremena provodi sa suprugom Katarinom, ali i sa decom. Sada je pokazao kako uživa sa sinom Aleksejem, kog je dobio sa bivšom verenicom Marinom Gagić.

Fotogorafijom koju je objavio na svom Instagram profilu Darko je pokazao da je naslednik trenutno kod njega u Brestaču gde je i nastala fotka.

Folker je na pomenutoj društvenoj mreži objavio fotografiju na kojoj vidimo njega i sina nakon kupanja kako odmeravaju snagu, a mali Aleksej je pokazao koliko je snažan.

- Moja snaga - napisao je Lazić kratko u opisu fotografije.

Marinu smuvao kada je imala 19 godina

Podsetimo, Marina je imala samo 19 godina kada je uplovila u vezu sa Darkom Lazićem kome je rodila sina. Njih dvoje su se verili, ali je ubrzo pukla tikva pa su se rastali.

Inače, Darko Lazić je iz odnosa sa pevačicom Anom Sević dobio ćerku Lorenu, zatim je sa Marinom Gagić dobio sina Alekseja, dok iz braka sa sadašnjom suprugom Katarinom ima ćerku Srnu.

