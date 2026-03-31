Optužni predlog protiv bivših tužilaca

Specijalno državno tužilaštvo je, nakon završenog izviđaja, Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici podnijelo optužni predlog protiv okrivljenih bivšeg glavnog specijalnog tužioca i rukovodioca Specijalnog državnog tužilaštva Milivoja Katnića i specijalnog tužioca u tom tužilaštvu Saše Čađenovića, sada udaljenog od dužnosti zbog vođenja drugog krivičnog postupka, jer je utvrđeno da postoji osnovana sumnja da su, kao saizvršioci, učinili produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja i krivično djelo protivzakoniti uticaj, navedeno je iz SDT-a.

Sporni dogovor sa američkim državljaninom

Kako navode, predmet optužnog predloga i postupka je zajednička odluka okrivljenih da se sa pravnim zastupnikom Džozefa Asada, državljanina Sjedinjenih Američkih Država, dogovore da svjedoči kako odgovara njihovim interesima. Radi se o slučaju „državni udar“.

Detalji optužbi i svjedočenja

„Za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju putem pomaganja, postigne dogovor da Dž. A., dođe u Crnu Goru, svjedoči na način kako to okrivljeni od njega zahtijevaju u postupku pred Višim sudom u Podgorici, protiv optuženih A. M. i M. K., lidera političkog saveza „D. F.“ i drugih lica, za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, terorizam u pokušaju i pripremanje djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore putem podstrekavanja, i potvrdi navode optužnice Specijalnog državnog tužilaštva protiv njih, koju su zastupali okrivljeni, a za uzvrat da se protiv njega povuče nacionalna i međunarodna potjernica, da ne bude lišen slobode i stavljen u pritvor i da krivični postupak protiv njega bude obustavljen“, navode iz SDT-a, prenosi RTCG.

