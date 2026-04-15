-Konstruktivan sastanak sa predstavnicima ambasade Poljske u cilju prevazilaženja izazova u rešavanju problema profesionalnih vozača, a kada je u pitanju obavljanje njihove delatnosti u zemljama članicama Evropske Unije. Nastavljamo razgovore sa ciljem pronalaženja održivih rešenja, u skladu sa politikom mira, napretka i razvoja koju vode predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, Vlada Republike Srbije i Srpska napredna stranka na čelu sa Milošem Vučevićem- napisala je ministarka na Instagramu.

Mesarović je održala i sastanak sa predstavnikom ambasade Grčke.

Nakon razgovora sa predstavnikom Grčke, ministarka se sastala sa NJ.E. Mihailom Pavukovim, ambasadorom Slovačke u Srbiji.

Konstruktivan sastanak Mesarović je imala i sa NJ.E. Angelom Angelovim, ambasadorom Bugarske u Srbiji, a takođe u cilju prevazilaženja izazova u rešavanju problema profesionalnih vozača.

U Ministarstvu privrede održan je i konstruktivan sastanak sa NJ.E. Kristijanom Ebnerom, ambasadorom Austrije u Srbiji, kao i sa NJ.E. Silvijom Davidoju, ambasadorkom Rumunije u Srbiji.

Ministarka privrede sastaće se u 9.00 časova i sa predstavnicima Italije u našoj zemlji.

Podsećamo, profesionalni vozači blokirali su granične prelaze sa Crnom Gorom, zbog mera Brisela da se smanji rok boravka u zemljama EU, kao i sa EES sistemom. Prevoznici kažu da se sa EU nađu dodatna rešenja u zemljama Šengena.