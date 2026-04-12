Ispred poznatog tržnog centra u Knez Mihailovoj ulici sinoć u Beogradu došlo je do ozbiljne tuče u kojoj je teško povređen muškarac (35), nezvanično se saznaje.
Do tuče je, prema nezvaničnim saznanjima, došlo sinoć oko 21.20 časova ispred poznatog tržnog centra u centru Beograda.
Muškarac (35) teško je povređen od strane drugog muškaraca (36) i devojke (25).
Njemu su, kako nezvanično saznajemo, konstatovane teške telesne povrede i odmah je prevezen u Urgentni centar.
Na lice mesta odmah je izašla Hitna pomoć i policija.
Prema nezvaničnim saznanjima, protiv muškaraca (36) i devojke (25) pokrenuta je krivična prijava i privedeni su na licu mesta od strane policije.
O ovom slučaju obavešteno je nadležno tužilaštvo koje vodi dalji postupak.
Prema nezvaničnim informacijama, navodno je povređeni mladić najpre napao devojku, a onda je došlo do fizičkog obračuna.
