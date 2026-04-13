Nedelja u Zagrebu se završila krvavo. Policija je u jednoj kući pronašla mrtvog mladića iz BiH, sa prostrelnom ranom u predelu glave, i privela maloletnika, takođe iz BiH, koji se nalazio u kući.

Kako prenosi 24 sata, mirni deo grada, Šestine, oko 23 sata preplavile su patrole intervente policije, a nakon što je stigla dojava da je u novijoj kući, prekoputa groblja, na adresi Šestinski trg, ubijen muškarac.

U kući je bilo svetlo, ali su vrata bila zaključana, pa je policija pozvala vatrogasce da skinu ulazna vrata. Imali su šta i da vide... Ulaz je bio zatrpan stvarima pa su se policajci s dugim cevima probijali da uđu unutra, prenosi 24sata.

- Policajci su bili teško naoružani. Upali su u kuću i sve pretresali. Tog jednog su uhapsili, odveli u auto i ispitivali - ispričao je svedok akcije.

Na spratu su navodno zatekli živog mladića na pragu punoletstva. Stavili su mu lisice i navodno im je upravo on pokazao telo mladića u dnevnom boravku koji je trebalo da služi kao kockarnica. Još nije poznato ko je zvao policiju i je li to uradio uhapšeni tinejdžer.

Ubijeni je imao dve prostrelne rane, jednu na području glave, drugu na grudima. Policija je odmah uhapsila mladića, za kojeg se kasnije ispostavilo da je iz BiH.

Kako 24sata saznaju, za nekoliko nedelja će napuniti 18 godina. Otkud tako mladom čoveku pištolj i šta je radio u kući u kojoj je već bilo intervencija zbog nasilja, pokazaće istraga. Kako 24sata saznaju, žrtva je 22-godišnji M.P., takođe iz Bosne i Hercegovine.

- Bili smo u prolazu kad smo videli da policija nekog hapsi. Mislili smo da je zbog droge ili nešto slično, ali tek smo ujutro shvatili šta je bilo kad su mediji objavili - rekao je sagovornik 24sata.

On je snimio kako dvojica policajaca mršavog i visokog mladića smeštaju u policijsko vozilo, dok je iza njih roj pripadnika interventne policije.

- Obojica se poznaju od ranije, obojica su u nezakonitom boravku u Republici Hrvatskoj, državljani su Bosne i Hercegovine. Maloletnik počinitelj biće predat pritvorskom nadzorniku gde sledi ispitivanje - rekao je za Net.hr Miroslav Topić, šef Službe opšteg kriminaliteta PU zagrebačke.

Pored kuće u kojoj se dogodio zločin nalazi se kiosk, a na fasadi su ostaci natpisa "Cvećara". Na vratima visi neonski znak 'Open'. S ulice se vidi samo da je prednji deo kuće u staklu, ali je taj deo opasan visokom betonskom ogradom i ima nešto zelenila koje blokira pogled. Upravo tu se navodno nalazi dnevni boravak s dva velika stola za kockanje i opremom za poker. Kako saznaje 24sata, ubijeni mladić je nedavno unajmio kuću gde je navodno planirao da pokrene kockarnicu.

Je li ubistvo rezultat svađe oko kocke ili nečega drugoga, pokazaće istraga, kao i jesu li žrtva i osumnjičeni rodbinski povezani. Osumnjičeni maloletnik je u ponedeljak priveden na ispitivanje u Županijsko državno tužilaštvo u Zagrebu. Tek treba da se odluči hoće li ga eventualno procesuirati kao punoletnu osobu.

Nekretnina je velika 166 kvadrata uz dvorište od 520 kvadrata. U katastru piše da je u vlasništvu jedne građevinske firme, a tu je i sudska zabeležba jer je zgrada predmet spora. Isto je i s parcelom pored na kojoj je samouslužna autoperionica. Kako saznaje 24sata, to je nekad bila jedna parcela koja je podeljena prilikom razvoda braka. Nakon toga, nekretnine su 'šetale' preko raznih ljudi koji su navodno služili kao lažni kupci da bi na kraju sve završilo na Županijskom sudu u Zagrebu kao predmet zbog pranja novca protiv više osoba od kojih je nekolicina ranije poznata policiji.

Tako je taj sud u maju 2025. godine na nekretnine stavio zabeležbu kako se one ne bi mogle dalje prodavati. Tu je i povučena tužba iz 2024. godine zbog razvrgavanja ugovora o doživotnom izdržavanju potpisanom 2018. godine. Kako prenosi 24sata, Uskok sumnja da je nekretnina pre svih peripetija i pranja novca, otuđena krivotvorenim kupoprodajnim ugovorom. Niko iz ovog Uskočkog predmeta, kako navode, nema veze s ovim ubistvom.

Stanovnici Šestina kažu da ovo nije prvi put da je policija intervenisala na toj adresi.

- To je relativno nova kuća, čuli smo da je nedavno prodata. To nisu 'domaći' u kvartu, ne znam ih baš. Ali znam da policija često dolazi, bile su neke priče da je tu neka banda, šta li - govori muškarac koji živi u blizini.

Prema dostupnim informacijama, 2022. godine ispred te kuće M.G. (37) je pretukao rukama i nogama stariju ženu s kojom je porodično povezan, izneo je salvu pretnji i njoj i njenoj ćerki. Nesrećna žena je operisana jer joj je polomio par rebara, a pukla joj je i slezena. Kako navodi 24sata, osumnjičeni za taj napad je bivši predsednik jednog kluba borilačkih veština, koji je, nakon premlaćivanja, seo u BMW i počeo da divlja Zagrebom.

Jurio je, ignorisao policiju, a u Klaićevoj ulici je udario motociklistu koji je odleteo na pločnik. Nastavio je da divlja i zaustavio se tek kad je na Trgu Republike Hrvatske udario u metalne stubiće. Izašao je iz automobila i probao da pobegne, ali nije uspeo. Na sudu se branio da mu je žao, ali da se ničega ne seća. U krvi je imao THC.

Portal podseća i na slučaj iz 2023. godine, kad su dečaci na automatu u sklopu autoperionice kupovali slatkiše. Jednom dečaku je zapela čokolada koju je platio 70 centi, pa je pokušao da protrese automat kako bi došao do slatkiša koji je platio. Iz te kuće je tad izašao I.V. (46), s revolverom.

Dečaka je uhvatio 'u kravatu' i prislonio mu revolver na slepoočnicu. Rekao mu je da će ga ubiti ako ga opet zatekne da trese aparat, kao i drugim dečacima koji su sve videli. Pustio je dečaka, odgurnuo ga i vratio se u kuću. Policija je kasnije utvrdila da on i njegova supruga tu žive neprijavljeni. Na sudu je rekao da nije imao sa sobom pištolj, a da je izleteo iz kuće jer je vidio 15-ak mladića kako udaraju aparat nogama. Tvrdio je da je dečaka uhvatio za vrat rukom i da nikome nije pretio. Pokušao je da opravda i zašto je bio toliko ljut, tvrdnjom da im je autoperionica jedini izvor prihoda i da je na tom mestu godinu ranije bila napadnuta njegova supruga.

