Nikšićka policija uhapsila je u tom gradu, u naselju Kočani tri mladića nakon što su pretresom automobila u kojem su se nalazili pronašli 41 pakovanje kokaina.

Iz Uprave policije su saopštili da su službenici RCB “Zapad”, u mestu Kočani kontrolisali putničko motorno vozilo marke VW Golf, podgoričkih registarskih oznaka.

-Ovim vozilom je u trenutku kontrole upravljao D.J. (23) iz NIkšića, dok su se kao saputnici u vozilu nalazili D.K. (24) i N.L. (23) iz Podgorice. Pregledom vozila pronađeno je 41 pvc pakovanje sa sadržajem bele praškaste materije za koju se sumnja da je opojna droga kokain, ukupne mase 25,7 grama, kao i dve vage za precizno merenje. Droga i vage su izuzete i biće predmet odgovarajućih veštačenja, dok su D.J., D.K. i N.L. dovedeni u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Nikšić- navode iz policije.

Sa događajem je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem su nalogu, ova tri lica lišena slobode zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga u saizvršilaštvu.

Oni će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti privedeni postupajućem višem državnom tužiocu u Podgorici na dalju nadležnost.