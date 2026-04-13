Izjave američkog predsednika Donalda Trampa o papi Lavu XIV su neprihvatljive, izjavila je danas italijanska premijerka Đorđa Meloni.

Meloni je navela da je papa poglavar Rimokatoličke crkve i da je zbog toga normalno da on poziva na mir i osuđuje svaki oblik rata, preneo je Rojters.

Agencija navodi da je italijanska premijerka sada pooštrila svoje reagovanje na Trampovu izjavu o papi nakon što se suočila sa kritikama da nije direktno osudila izjavu američkog predsednika.

Papa Lav XIV izjavio je prethodno da će nastaviti da se javno izjašnjava protiv rata, uprkos Trampovim kritikama.

Govoreći novinarima u avionu na putu za Alžir, gde započinje desetodnevnu turneju u četiri afričke zemlje, papa je rekao da ne želi da ulazi u polemiku sa Trampom, ali je naglasio da će nastaviti da promoviše mir i dijalog.

Papa, poreklom iz Čikaga, poslednjih sedmica je kritikovao američko-izraelski rat protiv Irana i osudio "ludilo rata" u apelu na mir tokom vikenda.

Tramp je, u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social u nedelju uveče, nazvao papu "užasnim" za spoljnu politiku i ocenio da je "slab po pitanju kriminala".