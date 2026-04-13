Tragedija u Velikoj Gorici dogodila se u nedelju oko 10.50 sati kada je 52-godišnja žena počinila je samoubistvo skokom sa stambene zgrade. U stanu je pronađeno telo maloletne ženske osobe, njene ćerke, za koju se sumnja da je smrt nastupila kao posledica nasilne smrti tupim predmetom, javlja zagrebačka policija.

Oba tela prevezena su na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku. Kriminalističko istraživanje se i dalje nastavlja.

Podsetimo, policija je juče oko 11 sati dobila prijavu da je žena skočila sa zgrade. Hitna je brzo stigla, ženi nije bilo spasa. No onda je otkriven još veći užas. U stanu zgrade pronađena je mrtva maloletnica.