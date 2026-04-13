Rubi Rouz izrekla je teške optužbe na račun Kejti Peri, tvrdeći da ju je pevačica seksualno napala u noćnom klubu pre skoro dve decenije navod koji je Perin tim oštro demantovao.



Poznata je po ulogama u seriji Orange Is the New Black i filmu John Wick: Chapter 2, a optužbe je izrekla u komentarima na društvenoj mreži Threads 12. aprila.



Kako tvrdi, incident se dogodio u jednom klubu u Melburnu, kada je bila u ranim dvadesetim godinama, dodajući da joj je trebalo skoro 20 godina da javno progovori o tome.

- Treba mnogo vremena da pronađete glas nakon traume. Ovo pokazuje koliko dubok trag ostavlja seksualno nasilje - napisala je između ostalog.

Takođe je istakla da joj je bilo posebno teško da govori o navodnom nasilju između žena, navodeći da se o takvim slučajevima ređe priča.

Ipak, naglasila je da ne planira da podnese zvaničnu prijavu, već da je odlučila da svoje iskustvo podeli javno.

Sa druge strane, predstavnik Kejti Peri je kategorički odbacio optužbe.

- Ove tvrdnje nisu samo potpuno netačne, već su i opasne i neodgovorne - naveo je u saopštenju, dodajući da je Rouz i ranije iznosila ozbiljne optužbe na društvenim mrežama koje su demantovane.

Za sada nema dodatnih informacija, a slučaj se odvija isključivo kroz javne izjave dve strane.

Rubi je nastavila da iznosi dodatne tvrdnje u vezi sa Kejti pojačavajući svoje navode i tvrdeći da poseduje dokaze za ono što je ranije ispričala.

U objavama na društvenim mrežama, Rouz je navela da bi Peri „slobodno mogla da je tuži“, dodajući da se to, po njenom mišljenju, neće desiti jer „postoje fotografije i više svedoka“ koji su, kako tvrdi, prisustvovali događaju.

Takođe je insinuirala da se između njih dešavalo više sukoba i psiholoških pritisaka i u godinama koje su prethodile kasnijim javnim nesuglasicama i pesmama koje je nazvala „smešnim“.

U istim objavama, Rouz je iznela i novu tvrdnju da joj je Peri navodno u 2010-im godinama potpisala i napisala preporuke za vizu za Sjedinjene Američke Države, što dodatno komplikuje prirodu njihovog ranijeg odnosa koji opisuje kao višegodišnji i složen.

