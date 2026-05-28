Slađan Milojević (46) koji je nasmrt izboden u ponedeljak, navodno je radio na postavljanju nadstrešnice, sa još dvojicom majstora, kod muškarca čiji je prvi komšija Senad Z. koji se sumnjiči za njegovo ubistvo. Kako se nezvanično saznaje, Senad je u jednom momentu prišao trojici majstora i ušao u raspravu sa njima, nakon čega je bajonetom ubo Slađana koji je ubrzo i preminuo.

Ubistvo se dogodilo u ponedeljak oko 22 sata u dvorištu jedne porodične kuće u Zaječaru.

Ubijeni muškarac kobne večeri bio je na poslu na kojem je bio angažovan kao fizički radnik, sa još dvojicom muškaraca, sa kojima je postavljao nadstrešnicu na pomenutoj lokaciji. Inače, navodno, osumnjičeni Senad Z. deli dvorište sa muškarcem na čijoj su se kući vršili radovi.

- Slađan je sa još dvojicom radnika radio na postavljanju nadstrešnice na krovu kuće jednog čoveka koji deli dvorište sa Senadom. Senad je, navodno u jednom trenutku izašao iz svoje kiće i prišao trojici radnika. On je ušao u raspravu sa njima, drsko im govoreći kako ne rade dobro posao, a onda mu je ubijeni muškarac dobacio: "Dođi, pokaži nam kako želiš da napravimo nadstrešnicu i koliko da bude udaljena od tvog krova" - tvrdi izvor.

Prema tvrdnjama sagovornika, osumnjičenom se nije svideo Slađanov odgovor, te je usledio napad.

- Senad je izvadio bodež koji je držao u ruci iza leđa i ubo Slađana, pokušao je da ubode još jednog majstora, ali se on izmakao. Vlasnik kuće i dvojica majstora uspela su da ga savladaju i uzmu mu bajonet, a on je odšetao do svoje kuće gde su ga zatekli i pripadnici policije koji su ga uhapsili - tvrdi sagovornik.

Alo/Blic

