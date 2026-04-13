U viralnom videu čovek koji dostavlja hranu je ispred kapije.

Pas čuvar ga ugleda i ne reaguje, ali samo zato što je "odskitao". Pas zatim preskače ogradu i tek onda počne da laje na dostavljača.

Hit video ima naslov "Kada kasniš na posao". Nasmejao je mnoge na TikToku i Instagramu, a mnogi koji su ga pogledali ostavili su duhovite komentare.

"Pas je bio na pauzi","Mora da se prijavi. Ili neće biti plaćen"," Pas zna pravila, ne sme da ga ujede napolju, mora biti unutra", "Rekao mu je sledeći put da se ne pojavljuje tako rano", "Vlasnik: Šta se desilo? Pas: Aaa, malo sam zakasnio, jesi li me čuo kako sam lajao", "Pas je bio na pauzi za ručak, pa je mušterija stigla rano", "Ovo je najbolja stvar koju sam video", "Pametni psi potpuno razumeju svoju nadležnost i radne obaveze", bili su samo neki od komentara.