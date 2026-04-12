Američki predsednik Donald Tramp upozorio je da bi Kina mogla biti pogođena carinom od 50 odsto ako Iranu isporuči oružje.



On je dodao da sumnja da će se Peking zaista odlučiti na takav potez, uprkos američkim obaveštajnim procenama koje sugerišu da takvi planovi postoje, javlja CNN.

"Čujem medijske napise o tome da Kina šalje rakete koje se ispaljuju s ramena, takozvane prenosne protivvazdušne rakete", rekao je Tramp, aludirajući na ekskluzivnu reportažu CNN-a prema kojoj se Peking priprema da Iranu isporuči prenosne protivvazdušne raketne sisteme poznate kao MANPADS.



Kako je on rekao u emisiji za Fox News, "sumnja da bi oni to učinili".

"Možda su na samom početku nešto i učinili, ali ne verujem da bi to radili i dalje. Ali, ako ih uhvatimo da to rade, sledi im carina od 50 odsto. To je ogromno, zaista ogromno opterećenje", poručio je Tramp.



Američke obaveštajne službe procenjuju da se Kina priprema da Iranu u narednih nekoliko nedelja isporuči nove sisteme protivvazdušne odbrane, izvestio je u subotu CNN, pozivajući se na tri izvora upoznata sa nedavnim obaveštajnim procenama.