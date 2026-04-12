Muškarac (35), inače ruski državljanin, zadobio je teške telesne povrede u sukobu koji se dogodio sinoć u centru Beograda ispred jednog tržnog centra. On je navodno prvo pretučen od strane devojke (28) i njenog partnera (36), nakon čega je, kako se sumnja, uboden makazicama u oko.

Kako se nezvanično saznaje, sumnja se da je Rus seksualno uznemiravao devojku koja ga je posle fizički napala zajedno sa svojim momkom.

- Devojka (28) nalazila se u tržnom centru, Rus joj je konstantno dobacivao, a kada se uputila ka izlazu postao je navalentan. Konstantno joj je dobacivao, sve je bilo sa seksualnom konotacijom - otkriva izvor.

Kako je sagovornik rekao, devojka je u više navrata pokušala da se skloni od navalentnog muškarca, međutim, on je bio uporan.

- Tada je devojka pozvala svog dečka koji se nalazio u obližnjoj prodavnici. Nakon nekoliko trenutaka, on se pojavio na mestu sukoba. Njih dvoje su nakon kraće svađe pretukli Rusa, a onda su ga i makazicama, navodno, uboli u oko - tvrdi sagovornik.

Muškarac (36) i devojka (26) privedeni su nakon incidenta i njima će se u redovnom postupku suditi za nanošenje teških telesnih povreda u saizvršilaštvu. Slučaj vodi Prvo OJT u Beogradu.

Muškarac (35), koji je državljanin Rusije, prevezen je kolima Hitne pomoći u Urgentni centar gde su mu konstatovane teške telesne povede.

On se nalazi na odeljenju neurohirurgije u šoku E.

